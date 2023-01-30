三笘薰絕殺 利物浦出局 白禮頓晉16強 高普料紅軍曼城統治結束

利物浦賽前各項賽事5仗1勝2和2負，此役以加普伙穆罕默德沙拿及哈維艾利洛攻堅，但白禮頓左翼日本國腳翼三笘薰表現搶鏡，不時盤球深入腹地，向「紅軍」右路後防施壓。30分鐘，沙拿右路直線交哈維艾利洛射入領前。39分鐘，白禮頓的蘭普堤射門「省」中禁區內的後防拍檔李維士鄧克，令皮球改變方向入網。59分鐘，紅軍換入達雲紐尼斯、佐敦軒達臣及占士米拿，但均忘帶射門鞋下，更被三笘薰於補時階段妙射得手，以1：2反負出局。

高普信哥迪奧拿拒屈服

紅軍今季在另外兩項本土賽事跌跌碰碰，在英超暫只排第9，被「四哥」曼聯拋離10分，參加下季歐戰勢危，而聯賽盃則在16強被曼城淘汰。高普說：「我們和曼城過去數年的競爭是精彩的。由於其他對手大灑金錢擴軍，並聘用具質素的領隊，以致比賽質素提升，其中曼聯、紐卡素、阿仙奴、熱刺和白禮頓等已帶來衝擊。」惟高普相信「藍月」主帥哥迪奧拿不會就此屈服，定會捲土重來，而高普則自信「我不會一下子變成一個糟糕的領隊」。

車路士簽第7新兵 破紀錄42億增援

另外，車路士出現這個轉會窗第7名新兵，從里昂收購19歲右閘馬路古士圖，據報轉會費為2630萬鎊（約2.6億港元），並令「藍戰士」在單季買入球員總支出達破球壇紀錄的約4.3億鎊（約42億港元），但古士圖隨即借回予該法甲球隊至季尾。此外，英超尾二球隊愛華頓的新星安東尼哥頓，今晨通過體測落實轉會紐卡素。至於腿筋受創的水晶宮前鋒韋費特沙夏需避戰6周，無緣周六英超倒戈曼聯。