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2023年1月30日星期一
佐高域22貫追平拿度 3盤贏特薛斯柏斯 十奪澳網重返世一
伙力學專家惡補發球 莎芭倫卡修成正果
傑志證斟韓鋒金信煜 最快日內抵港體檢 伍健稱未簽約
理文4蛋贈深水埗 重返榜首
劉慕裳K1埃及站不敵清水希容摘亞 連續13站登頒獎台
誤判致湖人加時反負塞爾特人
體壇快訊：江旻憓多哈大獎賽摘銅
電視精選
三笘薰絕殺 利物浦出局 白禮頓晉16強 高普料紅軍曼城統治結束
卡斯米路梅開二度 曼聯輕取雷丁過關
巴塞西甲小勝 迪比利唞4周
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【明報專訊】（請看附圖）
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