理文4蛋贈深水埗 重返榜首

港會爆冷小勝東方 大埔大捷

理文甫開賽已佔盡主導，至37分鐘打破僵局，立花稜也接應黃威撞牆助攻，窄角度勁射破網。基華尼頓於補時階段單刀再下一城。換邊後，深水埗韓籍中場沈云燮直射罰球僅斜出，但主隊未有威脅攻勢，於54分鐘再失一球，被張憙延接應基華尼頓傳中射入，艾華頓在89分鐘「埋齋」，理文以4球淨勝深水埗。

理文主帥陳曉明賽後稱球隊仍有改善空間，但對賽果收貨，「對實力相對較弱的球隊，入第一球是最重要的，我們入球後壓力會減低，更有信心。今場製造了很多機會，球隊把握力要改善，但最重要還是3分」。他透露新兵中堅施沙的工作簽證尚未辦妥而昨仗未列名單，但有望下周日對標準流浪登場。

深水埗主教練郭嘉諾則認為球員開始踢出部署，有更多逼搶和跑動，即使落敗表現仍值70分。此役「地標」的借將前鋒朱偉鈞踢足全場，郭嘉諾稱這名東方借將暫時缺態，無論攻守方面都要改善。

另外，和富大埔憑保連奴上、下半場各入1球，加上陳曉鋒埋齋，作客3：0大勝香港U23。