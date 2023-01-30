傑志證斟韓鋒金信煜 最快日內抵港體檢 伍健稱未簽約

韓媒稱破港超薪酬紀錄

韓媒《Osen》最近連日報道金信煜的轉會消息，稱這名34歲中鋒將與新加坡超聯球隊獅城水手解約回復自由身，雖獲多間韓國球會招手，惟傑志是最早聯繫這韓將的球隊，昨報道更稱「將於數天內加盟傑志」。金信煜於2021年底轉投獅城水手時，《Osen》亦是率先披露。

對於報道提及傑志或為金信煜開出港超歷來最高薪酬合約，伍健僅說「薪金情况不便透露」。據此前報道，金信煜在獅城水手的年薪高達170萬美元

（約1330萬港元），是新加坡超聯最高薪球員。

金信煜司職中鋒身高1.96米，為韓國隊上陣56場入16球，曾參與2018年俄羅斯世界盃決賽周。球會他效力過韓職勁旅全北汽車、蔚山現代及中超上海申花，贏過亞冠及韓職冠軍各兩次，是

2013年韓職最有價值球員（MVP）及2015年韓職神射手。他在2018年亞冠盃分組賽曾來港作客對傑志，上季為獅城水手在聯賽上陣26場入21球。

若金信煜最終加盟傑志，勢接替6月約滿的41歲老將丹恩奴域位置，而這兩名韓職前神射手能否聚首同場港超作賽，亦是往後關注所在。