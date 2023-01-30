佐高域22貫追平拿度 3盤贏特薛斯柏斯 十奪澳網重返世一

35歲的佐高域去年因未接種新冠疫苗被逐離境無緣參戰，賽前曾稱因此事添動力。闊別墨爾本賽場兩年的他，自32強起以不失一盤強勢過關。面對生涯第2次晉級大滿貫決賽的特薛斯柏斯，佐高域首盤兩次直接發球得分，加上首發得分率逾九成下，僅花36分鐘便以6：3先拔頭籌。次盤特薛斯柏斯圖收復失地多次網前截擊，雙方在前12局均保住發球局，致需以「搶七」分勝負，佐高域終以7：4再下一城。

32強起不失一盤 昨兩贏決勝局

佐高域在第3盤開賽被破發，但隨即追回局分，兩人其後接連保住發球局下再「搶七」決勝。特薛斯柏斯縱一度追近至5：6，但最後一球正手擊球失誤，令佐高域在決勝局贏

7：5，以直落3盤取勝封王。十奪澳網的他累積22座大滿貫錦標，追平宿敵拿度成就外亦重返世界第一，累積374周高踞網壇更同時刷新紀錄。

重提去年疫苗爭議 鼓勵他人追夢

佐高域賽後除在觀眾席前咆哮慶祝外，更與教練團及家人相擁，其間一度躺在地上掩面落淚。頒獎儀式上，佐高域身披印上號碼22的外套，象徵其大滿貫奪冠次數，並坦言昨仗難忘，「這是我生涯中最具挑戰的賽事之一，去年我沒有參賽，今年回來了，我要感謝所有歡迎我的人。能在這球場有出色表現是有原因的，只有我的教練團和家人知道過去4至5周發生什麼事。無論如何，這是我生涯中的最大勝利」。佐高域最後鼓勵所有人勇於追夢，稱「不要讓其他人將你的夢想帶走」。

84歲澳洲籍網球名宿利華賽後向佐高域道賀，讚揚其表現持續凌厲，為能見證對方封王感榮幸。失落「世一」的西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，則大方祝賀前輩，稱對方重返網壇頂峰實至名歸。