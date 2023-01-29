昨仗是兩軍季內首次碰頭，上半場阿仙奴攻勢較「入肉」，其中首次擔正的新兵翼鋒李安度托沙特，以及中場格列沙加和後衛富安健洋均有具威脅埋門，但未能射破敵軍門將史堤芬奧迪加的十指關。

下半場曼城在換入祖利安艾華利斯及基爾獲加後，兩邊側擊更見威脅，終在64分鐘憑基亞利殊左路落底線，再回傳予後上入罰區的後衛尼敦阿基，後者隨即右腳妙射得手打開紀錄，最終助曼城以1：0小勝，各項賽事近6次交手全勝，率先殺入足總盃16強。

阿基奠勝 近6次交手全勝

哥迪奧拿賽後表示：「下半場形勢我們較佔優，但整體而言阿仙奴確實較以往更難應付。」而他亦盛讚功臣阿基的表現，認為對方是所有教練都想擁有的球員。至於兵工廠主帥阿迪達則認為麾下是役可做得更好，尤其在製造攻門機會上略有不足。

此外，阿仙奴今個冬季轉會窗已簽入李安度托沙特及後衛基域諾，據報會方仍希望在月底「關窗」前再增兵，其中繼托沙特後，再銳意從今屆英超黑馬白禮頓搶人才，出價6000萬鎊力斟21歲厄瓜多爾國腳中場摩西斯卡些度。雖據報已被「海鷗」拒絕，但卡些度昨在社交網公開向會方申請離隊，希望交易成事，並盼球迷理解自己想把握這次機會的心情。

捷比亞續約紐卡素至2025年

至於韋斯咸前鋒米查利安東尼奧近日盛傳獲車路士及狼隊斟介，但主帥莫耶斯昨強調對方不會在月內離隊。愛華頓鋒將安東尼哥頓則勢以4500萬鎊（約4.4億港元）加盟紐卡素，據報雙方已同意報價。而紐卡素昨亦宣布與32歲右閘捷比亞續約至2025年夏天。此外，車路士落實以2630萬鎊（約2.6億港元）由法甲的里昂簽入19歲法籍小將右閘古斯圖，並先將對方借回里昂半季。

昨晚另外兩場英足盃第4圈賽事，李斯特城作客以1：0擊敗英乙的華素爾，另一英超隊列斯聯則以3：1挫英甲的阿克寧頓。