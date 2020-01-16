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2023年1月29日星期日
莎芭倫卡首奪大滿貫 澳網反勝雷芭堅娜封后 躍升二姐寫新高
伍家朗反負迪禾道約 印尼賽4強止步
劉慕裳K1超聯闖決賽 今鬥日本勁敵爭金
傑志5蛋贈晉峰 陳肇鈞相隔4個月重返球場
陳渭泠大獎賽多哈站晉正賽
摩蘭特三雙難阻灰熊五連敗
體壇快訊：高澔塱澳洲公開賽跳遠奪銀
SUN周日體育賽事直播
曼城破廠過關振聲威 卡些度欲離白禮頓 阿仙奴出價5.8億力斟
紅軍再撼白禮頓 高普囑勿重蹈覆轍
足壇快遞：美國主辦2024美洲國家盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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