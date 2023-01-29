傑志5蛋贈晉峰 陳肇鈞相隔4個月重返球場

傑志藉開賽23秒的烏龍球及丹恩奴域梅開二度，12分鐘已領先3：0。顏卓彬於34分鐘逼甩晉峰門將羅澔陽的腳下球，取得生涯首個港超聯賽入球，加上晉峰換邊後再失烏龍球，「藍鳥」終大勝5：0，在聯賽續跟理文領放；晉峰則各項賽事七連敗。迎來新東家處子戰兼倒戈的陳肇鈞，賽後承認多個失球都是來自球隊犯錯，稱隊友表現絕對有改善空間，他會再多加提點及盡快提升狀態，於緊接兩仗對港會及深水埗搶分爭勝。

至於冠忠南區憑史提芬彭利拿及射入今季開齋球的簡嘉亨各建一功，主場以2：1險勝由林遼太追回一球的流浪，結束兩連敗，9戰19分續排第3。對於兩名外援艾華及史提芬彭利拿的入籍進度，南區會長陳文俊透露，喀麥隆籍的艾華因香港沒有喀麥隆駐港領事館，需待批到北京的喀麥隆駐華大使館註銷原有國籍，才能領取香港特區護照；史提芬則仍在申請階段，料未能趕及今季完成入籍。

南區險勝流浪止連敗

今日有3場港超，其中日前落實從東方借用前鋒朱偉鈞至季尾的深水埗，將於下午3時在深水埗運動場對理文；4時半則有港會迎戰東方。至於和富大埔傍晚6時造訪將軍澳運動場對香港U23，會方賽前宣布曾效東方及晉峰的24歲守將佐敦查維斯加盟。