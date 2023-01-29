莎芭倫卡首奪大滿貫 澳網反勝雷芭堅娜封后 躍升二姐寫新高

莎芭倫卡表現慢熱，首盤第3局已遭雷芭堅娜破發，她出現多達5次發球雙錯誤下，以4：6先輸一盤。不過，這名24歲白俄星將及時調整，積極搶攻並擊出21記致勝球，以6：3扳平盤數。決勝盤戰况緊湊，雙方戰至第7局時，莎芭倫卡在三度刁時下率先破發，終以6：4再下一城，以2：1的盤數反敗為勝，生涯首奪大滿貫錦標。她在此役盡顯重炮本色，全場共開出17次發球直接得分（Ace），同時擊出51個致勝球，比對手多出20球。

兩俄遭禁 成中立身分奪冠首人

莎芭倫卡賽後激動動淚，亦跟23歲的雷芭堅娜惺惺相惜，「希望我們未來仍有很多交手機會，最好是在大滿貫決賽」。她坦承完賽一刻仍感緊張，未能相信自己奪冠，「我是世界頭10球手，但一直未贏過大滿貫，這實在太難了。這是解脫和喜悅，我為自己感到驕傲」。值得一提的是，由於俄羅斯去年入侵烏克蘭後，澳網賽會要求俄羅斯及白俄羅斯球手須以中立國身分參賽，亦令莎芭倫卡成為歷來首個以此名義奪冠的球手。

男雙方面，憑外卡參賽的東道主組合古拿/土方凜輝，在決賽以直落兩盤擊敗摩納哥及波蘭隊的跨國組合，生涯首奪大滿貫冠軍。

父捲撐俄爭議 佐高域重申全家反戰

塞爾維亞籍星將佐高域將於今午舉行的男單決賽，面對希臘籍3號種子特薛斯柏斯，兩人曾交手12次，這名前世界一哥取得10勝，往績較佔優。佐高域過去9次打入澳網決賽，得勝率為100%，是役誓爭第10度捧走澳網冠軍，並追平拿度的22「貫」紀錄。佐高域的父親日前捲入場外爭議，他在4強賽前與一名身穿刻有「Z」標誌上衣的男子合照，該標誌象徵支持俄羅斯入侵烏克蘭。佐高域日前開腔回應此事，強調與家人的反戰立場。