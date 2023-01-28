回港休假心繫母會 勉勵小將謹守教誨

茹子楠返港這個月除了不時入場看東方等港超比賽，上周三晚到訪石硤尾公園球場，在東方青訓總監黃鎮宇陪同下，向東方U14至U18梯隊球員分享經歷。「茹子」提及自17歲開始跟隨黃鎮宇受訓，不論比賽還是訓練都時刻督促他，「我好深刻有場港超獲得正選，但自己表現不佳，40幾分鐘未完上半場就被換出，當時我在後備席哭起來，黃sir走來向我說，我用努力爭取到正選，但在比賽中未能展示實力就會被換走，一次機會就這樣白白浪費」。他稱自此每日都會主動尋求教練黃鎮宇及羅志焜幫助，在操練前後陪伴加操。

梁振邦鋪橋搭路助適應

盼日後執教鞭育新苗

東方隊長梁振邦於2012年中加盟廣東日之泉，獲當年主教練曹陽提攜，對方如今為梅州客家總經理，近年亦多招攬港將北上征戰。茹子稱過去在東方訓練和比賽時，梁振邦的指點對他成長得着不少，透露這名36歲港將還拜託梅州球員和球會人士關照他，「梁振邦回港後能繼續為香港足球帶來貢獻，現在已是東方青年軍教練，將來我也想學他，學有所成後回港指導小朋友踢波」。