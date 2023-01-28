茹子楠外流學法回饋港足 去年轉戰中超擔正 踏實耕耘拒當球星

文：余瑋、圖：鍾林枝

茹子楠去年中為港足出戰亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周後，去年8月底由港超球隊東方轉投梅州客家，初戰中超很快站穩陣腳，半季上陣18場入兩球兼交出兩次助攻，完季前主場對長春亞泰轟入遠射世界波1：0奠勝。完季後茹子於元旦日返港，在下月初歸隊前留港放假一個月，與家人和朋友團聚過年。

回望加盟梅州半季上陣次數，茹子承認超出預期，由於他年少曾赴英國升學，已非首次離港生活，過去大半年隻身住在五華縣的球會宿舍也問題不大，「當掛住香港、家人和朋友時，我會去練波或健身，宿舍樓下已是真草訓練場，都方便」。

茹子楠成名前，更多談論其伯父是愉園名宿茹健德，兩叔侄4年多前曾一起接受本報訪問，茹子當年受訪明顯緊張，如今向記者對答明顯自信不少。1998年出生的他稱已不再是青年球員，「24歲應是當打年紀，現在的我可以做得更好」。隨着在中超有落場，到後期連梅州青年軍球員認出他時，都會主動向他打招呼稱「楠哥」，不過茹子堅稱自己並非「球星」，「我就算到30多歲都不會說自己是球星，只會說是職業球員，球星只會是美斯和C朗（基斯坦奴朗拿度）」。

汲取旅葡失敗教訓 再外闖分外珍惜

今次並非茹子首次外流，在2019年2月他曾借到東方合作伙伴的葡甲球會科瓦彼達迪，但受適應等問題，僅效力半季已回港，茹子也承認當年是一次失敗經歷，「正因為當年浪費了外流歐洲的機會，自此視為教訓，無時無刻提醒自己，所以今次分外珍惜機會和調整了心態，有困難時會尋求解決而不再去逃避」。

茹子楠初出道司職進攻中場，近年在東方和港足都改踢右閘，由起初有些抗拒，現時想法改變不少，「有得正選已好好，都享受踢右閘，可以助攻又幫到球隊防守，但仲未想定形，季尾最後3場梅州也安排我踢防中，挑戰不同新位置，當解鎖自己技能」。茹子與梅州客家還有3年合約，他稱新一季在中超會準備更好，如將會帶備更多家人相片放到宿舍床頭，凝造家的感覺，並視上季入球和助攻數字為半季指標，推動繼續進步，「不惜氣力走上走落是我的殺手鐧，還有勤力，無時無刻都想自己進步」。

願挑戰不同位置當「解鎖」

視為港足比賽最優先

亞洲盃決賽周預計明年1月才舉行，茹子期望新季避免傷患，保持最佳狀態再為港足出賽。近年有多次在內地落班的港將們未獲球會放行踢國際賽，茹子雖稱球會決定不是控制範圍，表明想做「為港爭光」的球員，爭取繼續入選，「有球迷話返上內地踢波是否不再回來代表港隊，但為港隊踢波是我最優先選擇，我外流就是想進步再幫港隊取得好成績。我知道亞洲盃決賽周對香港足球有幾重要，外圍賽我都有參與捱到晉級，當然希望繼續入選出席決賽周」。