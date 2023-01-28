體壇快訊：伍家朗印尼大師賽闖4強

沙根重返山地賽劍指奧運

三屆公路單車世界冠軍沙根公布，將在年尾退出職業圈，重返山地車賽爭巴黎奧運資格，明年正式退役。這名前日滿33歲的斯洛伐克籍名將亦曾在2012至19年間，七奪環法單車賽衝刺王戰衣，在三大賽累積18勝。他本周替法國能源隊出戰阿根廷聖胡安多日賽，昨第4站壓線不敵西班牙電訊隊的加維利亞得第2。

阿積士7戰不勝炒主帥

阿積士昨於荷甲主場1：1逼和護級分子禾寧丹，聯賽近7場只得6和1負，跌至第5，賽後解僱主帥舒路達。50歲的舒路達去夏由比甲布魯日加盟，接替現任曼聯領隊坦夏格。格羅寧根則以0：1不敵甘堡爾，六連敗後取代對方排榜尾。

拜仁鬥法缺哥列斯卡

拜仁慕尼黑於德甲歇冬後連和兩場，明晨主場鬥法蘭克福有中場哥列斯卡腿傷缺陣，需由小將賴恩格雲貝治取代。客軍各項賽事近6場不敗，賽前排第4。近兩場狂轟11球的禾夫斯堡，將作客雲達不來梅。今晨作客RB萊比錫的史特加，據報希望從柏林聯簽入日籍鋒將原口元氣。