愛華頓易帥添異數 英媒：般尼前帥戴治日內就位

暫以20戰得15分排英超第19位的愛華頓，早前解僱主帥林柏特後，傳洽阿根廷籍名帥比爾沙及昔日舊將的英籍名宿朗尼接掌。其中前者昨現身英國，疑與會方洽談，但據英國廣播公司（BBC）消息指，這名67歲教頭的風格及人腳要求與愛華頓不合，相反現同樣賦閒的前般尼主帥戴治同獲接洽之餘，其昔日護級經驗亦較符合該會目前狀况，料「拖肥」有意在日內選擇對方為新帥，協助球隊走出困境。不過，去季冒起的愛華頓新星安東尼哥頓已連續缺操3日，雖昨歸隊復操，但據報已與紐卡素洽談轉會，有望月內以5500萬鎊（約5.3億港元）轉投「喜鵲」。

阿仙奴5.8億斟卡些度遭拒

今晨出戰英格蘭足總盃第4圈大戰曼城的阿仙奴，據報昨出價6000萬鎊（約5.8億港元）力斟白禮頓中場摩西斯卡些度，但已被拒絕。據天空體育消息指，車路士有意搶人，並同時盯上安東尼哥頓，誓續當「程咬金」。至於球員時代曾效力阿仙奴及曼城的高路托尼，昨因帶領英冠的韋根9戰不勝，上任僅兩個月便被解僱。

至於明晨曼聯將於足總盃第4圈迎戰英冠的雷丁，熱刺則作客另一英冠球隊普雷斯頓。