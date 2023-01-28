佐高域十闖澳網決賽 輕取非種子球手 鬥特薛斯柏斯爭做一哥

佐高域距離十奪澳洲網球公開賽錦標，以及個人第22項大滿貫冠軍只差一步。這名塞爾維亞籍名將昨晚未打出最佳水平，仍足以在4強輕取美籍非種子球手湯美保羅，明日將決戰3號種子特薛斯柏斯，合演前年法國公開賽翻版。勝方將取代西班牙的卡路士艾卡拉斯，升上世界第一之位。

佐高域在今屆澳網早段受左大腿傷患影響，但來到次周比賽漸入佳境，包括前日8強輕取俄籍好手羅比夫。他過去9次打入澳網準決賽均能奪標，昨首盤雖有24次無壓力失誤，較他8強全場還多，一度被對方連取4局，仍先贏7：5。他之後兩盤重拾擊球節奏，連贏6：1、6：2，僅花兩小時20分便直落3盤擊敗大滿貫4強新丁保羅。

佐高域昨未獲父親入場打氣，事關其父日前被指與親俄立場球迷合照，並聲言支持俄羅斯，引起澳洲社會不滿。他賽後發聲明稱：「我只是來支持自己的兒子，沒想過帶來任何麻煩。家族曾活於戰火之下，只願平安。」

特薛斯柏斯誓創希臘歷史

美爾莎混雙奪亞遺憾退役

希臘籍的特薛斯柏斯昨頭場以盤數3：1淘汰俄將卡查洛夫。前者先取兩盤7：6及6：4，但第3盤領先5：4時被破發，再決勝局錯失兩次致勝分反負，要第4盤贏6：3才過關，近3圈比賽時間比佐高域多3小時。不過，他表示已準備好決戰，「沒有任何顧慮或負面想法」，又說決賽將是希臘網球歷史時刻：「我試過排青年第一了，希望在男子職業圈也做到此成就。」至於明日決賽如獲勝的是佐高域，將刷新個人保持的最長世界第一時間至374周，大滿貫錦標數則會追平拿度的22次。

混雙決賽昨率先上演，巴西組合拉菲爾馬圖斯/史迪芬妮以7：6、6：2擊敗印度名將保彭拿/美爾莎，一同初嘗大滿貫冠軍滋味。36歲的美爾莎則未能以第7項大滿貫錦標告別職業生涯。女雙方面，卡絲高娃伙施妮雅高娃的捷克頭號種子4強輕鬆晉級，明日決賽對10號種子青山修子/柴原瑛菜，這對日本組合爆冷直落兩盤淘汰美國的2號種子嘉奧芙/彭古拉。至於白俄羅斯女將莎芭倫卡今午則會與哈薩克的雷芭堅娜爭奪女單冠軍。