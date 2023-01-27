福仔續勇紅魔伐林 坦夏格：無懈可擊

新兵韋格賀斯開齋領軍拔頭籌

拉舒福特於開賽6分鐘從後半場單人匹馬推進，突破兩名敵衛後在禁區內起腳得手打開紀錄。森林其後雖由蘇歷治將皮球送進網窩，但入球因越位在先被視像裁判（VAR）推翻。曼聯在完半場前將優勢拉開，安東尼馬菲奧斯禁區外起腳雖被門將擋出，但韋格賀斯快一步衝前補中，取得加盟後的開齋球。戰至完場前1分鐘，般奴費南迪斯接應艾蘭加挑傳，以一記割草式射門錦上添花，為紅魔在下周四返主場出擊的次回合帶來3球優勢。

拉舒福特過去10場除於聯賽對水晶宮一戰「食白果」，其餘9仗合轟10球。坦帥對於這名25歲鋒將「十全十美」的表現亦讚嘆不絕，並說：「只要他延續上佳的氛圍和士氣，那就是無懈可擊。他與般奴及艾歷臣等球員能在敵軍防線發揮創造力，做出一些瘋狂、幻想和冒險的東西。」曼聯下仗將轉戰英格蘭足總盃第4圈，對手為英冠球隊雷丁。