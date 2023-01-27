阿仙奴圖破城搶頭威 預演英超榜首戰 阿迪達：與哥帥友誼永固

曼城vs.阿仙奴 myTVSuper902台 明晨04：00直播

阿仙奴上仗以3：2險勝曼聯，踏入2023年後未嘗敗績，並在聯賽以5分優勢領先多踢一場的曼城，有望爭取自2003/04球季以來首個英超錦標。阿迪達被問到此戰勝負會否影響餘下爭冠路途的心態時，認為盃賽跟聯賽的性質不同，但擊敗強敵有助振奮軍心，「最重要是拿下勝利和表現出色，這樣會給予球隊強大的氣勢和信心，同時注入更多動力準備下仗」。

哥迪奧拿忌愛徒 讚實力毋庸置疑

曾在2016至19年擔任曼城副手的阿迪達，今仗第7次與該隊主帥哥迪奧拿較量，此前戰績雖以1勝5負處下風，但今季帶領兵工廠蛻變成爭標分子，令這次師徒對決更添意義。阿迪達透露，自己確實時常幻想兩人在某天一起爭冠，但強調兩人友誼堅如磐石，不為爭冠形勢動搖，「單是這球季發生的事，不會改變我們的友誼、共度過的時光，以及他對我生命和執教生涯的重要性。」

對於愛徒化身強敵，哥帥表示阿迪達的能力毋庸置疑，「我不知道自己對他有多少影響力，但他讓我成為更好的領隊。當他仍在曼城的時候，我已知他絕非池中物」。哥帥更透露若自己過去選擇離開藍月，而阿迪達仍在隊中，便很大機會繼承其帥位。

馬列斯大勇領藍月攻堅 尼基迪亞成心腹大患

軍情方面，曼城有翼鋒馬列斯近况大勇，單月貢獻5個入球及兩助攻的表現，讓他獲得英超1月最佳球員提名，此戰料續獲重用。另一藍月攻擊手菲爾科頓在兩周前的曼市打吡傷出，但哥帥透露這名英格蘭國腳中場已重投訓練，或可在板櫈席候命。至於日前投「廠」的波蘭籍後衛基域諾，今仗有望「地標」；至於上仗後備入替演處子戰的李安度杜沙特，同有望首以正選姿態登場，惟曼城的心腹之患應是近7次上陣入7球的敵鋒尼基迪亞。