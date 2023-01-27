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2023年1月27日星期五
澳網兩新丁女單爭冠 決戰莎芭倫卡 黑馬雷芭堅娜衝第2貫
佐高域未忘去年被逐離境 澳網衝第10冠補遺憾
巴塞西盃闖4強 賀沙維43歲牛一
26年來風雨不改參賽 65歲港跑手情迷渣馬挑戰自我
林書豪返台投高雄鋼鐵人 新東家冀扭轉聯賽「北強南弱」
體壇快訊：伍家朗挫李梓嘉晉8強
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阿仙奴圖破城搶頭威 預演英超榜首戰 阿迪達：與哥帥友誼永固
福仔續勇紅魔伐林 坦夏格：無懈可擊
熱刺截劫心頭好 愛華頓改斟世盃飛人
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【明報專訊】（請看附圖）
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