巴塞西盃闖4強 賀沙維43歲牛一

沙維讚迪比利最佳右翼

西甲一哥巴塞以羅拔利雲度夫斯基及奧士文尼迪比利掛帥，皇蘇則有曾在巴塞青訓的日本國腳久保建英坐鎮中場倒戈。迪比利在右路表現活躍，屢次射門外亦為隊友穿針引線叩關，但久保也在29分鐘在左路勁射中楣彈出。40分鐘，巴塞隊長布斯基斯在中場掃跌久保後，皇蘇中場布里斯文迪斯踩中對方腳脛被罰紅牌。

52分鐘，迪比利右路控球後勇往直前窄位怒射得手。58分鐘，久保傳中予小禁區內的前鋒阿歷山大索洛夫撞射竟不中框，終連累在西甲排第3的皇蘇以一球飲恨。沙維說：「我為迪比利的專業精神而高興。他仍是當今其中一個最佳右翼，世上所有左閘都會因為他而頭痛。」同日奧沙辛拿在另一仗加時後，主場以2：1挫西維爾打入4強。

賀拿助攻領多蒙特絕殺

德甲柏林聯作客以2：1反勝雲達不來梅，賽後17戰得33分，以1分反壓RB萊比錫升上次席，只落後拜仁慕尼黑3分。法蘭克福作客與弗賴堡各一言和後同得31分排第4和6位。

多蒙特藉癌病痊癒的施巴斯坦賀拿於補時助攻基奧雲尼雷拿，作客以2：1反勝有韓國隊前鋒李在城開紀錄的緬恩斯，亦以31分守在第5位。