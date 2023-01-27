澳網兩新丁女單爭冠 決戰莎芭倫卡 黑馬雷芭堅娜衝第2貫

雷芭堅娜在首盤跟白俄24號種子艾莎倫嘉鬥得激烈，雙方兩度打破對方發球局，前者發球雖表現較佳開出6球Ace，但後者非受壓失誤較少，令雙方鬥得旗鼓相當，她在「搶七」以7：4勝出拔頭籌。這名23歲哈薩克籍新星次盤延續勇態，以6：3再下一城。

雷芭堅娜盼溫網經驗制勝

被列為22號種子的雷芭堅娜在今屆澳網在第三圈強起，就要面對比自己排名更高的種子球手，她接連擊敗13號種子的美籍新星歌蓮絲、波蘭籍世界一姐施維雅達、拉脫維亞隊的17號種子奧絲達賓高，以及兩屆澳網冠軍艾莎倫嘉。這名23歲哈薩克籍球手賽後難掩喜悅，又感激背後團隊的支持。

雷芭堅娜在去年的溫網封后，惟該項賽事杯葛雙俄球手，被兩大網球監管機構職業網球聯合會（ATP）和女子網球聯合會（WTA）取消巡迴賽積分，令其世界排名仍處於第25位。不過，她直言在溫網奪冠的經驗令她獲益良多，亦盼相關經驗有助於澳網爭冠，「我會享受當下，好好享受現場氣氛。我會盡力作戰，希望能夠取勝」。

至於艾莎倫嘉在賽前發生小插曲，身穿兒子愛隊巴黎聖日耳門球衣出場的她，被球證要求更換衣服。她事後表示：「我的兒子穿着這球衣練習，我亦想穿上它比賽，但是不行。這或與贊助問題有關，球衣上的商標太大了。」

莎芭倫卡十連勝 首闖大滿貫決賽

5號種子莎芭倫卡在另一場4強打得進取，全場擊出33個致勝球下，以直落兩盤7：6（7：1）、6：2擊敗波蘭籍非種子球手蓮妮蒂，殺入決賽將與雷芭堅娜交手。這名24歲白俄好手表示：「我入局較慢，幸於搶七時找回節奏。」莎芭倫卡贏得阿德萊德網賽，並寫下十連勝佳績，她亦對首度殺入大滿貫決賽感興奮。