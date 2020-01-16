東方乘勇劍指三冠王 ABL證組軍成效爭標 圖包攬銀牌甲一

東方完成ABL新加坡及印尼站常規賽後，戰績為6勝2負，與馬來西亞金利群金鹿及越南西貢熱火並列榜首，球隊回港稍作休息，便要啟程到馬來西亞，備戰2月3日展開的賽事。東方今日在堅尼地城設宴，一班職、球員與傳媒共度新歲，游永強接受訪問時，直言對球隊表現感滿意，亦有信心「藍軍」自2017年後再於ABL封王，「以球員對籃球的熱愛、教練團隊的專業，我們只要參賽，就以奪冠為目標。希望球隊可保持水準和拼搏精神，我覺得有超過一半機會奪冠」。

ABL撤主客制 陳兆榮信助添默契

東方今夏簽入5名新兵，除了本地球員徐遠征、血緣外援基拔，還有麥洛連、巴錫及托查摩利路斯3名外援。游永強盼留住基拔和外援征戰本地聯賽，又指東方會以三冠王為目標，冀盡攬ABL、本地銀牌及甲一聯賽冠軍。今季ABL因疫情關係，改用分站模式舉行常規賽，有別於往年的主客制，隊長陳兆榮坦承需時適應，但認為朝夕相對下有助球隊建立默契。

徐遠征求進 盼領軍闖季後賽

新兵徐遠征首度出戰ABL，他直言是個挑戰，盼透過比賽繼續進步，「希望防守可以做好一點，我會盡量跟對手最強的外援對位，當成是自己的一個挑戰」，前NBA邁阿密熱火的冠軍班底查馬斯近日加盟菲律賓三寶顏勇士，並於2月7日對戰東方，他笑言希望有機會跟對方交手。徐遠征表示，會先以ABL季後賽為目標，「先入頭四再作調整，但大家都想攞冠軍」，他又指與哥哥徐遠成同隊的感覺特別，「對我們家人都是幾好，因為比賽時可同時見我們，又可以支持同一隊」。

國際籃協（FIBA）亞洲盃外圍賽將於2月24至26日上演，港隊將出戰F組賽事，陳兆榮透露自己將會和5名東方隊友參戰，但正式球員名單仍有待籃總公布。