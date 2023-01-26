疑涉串謀祖雲達斯虛報薪酬 C朗等23將或停賽30天

AC米蘭吞拉素4蛋兼折將

施利安尼昨在社交網，上載疑為祖雲達斯在2019/20年及2020/21年球季的工資預算表，當中詳列各球員連同稅項收入。施利安尼稱在2020年初，祖雲達斯對外稱球員接受減薪方案留隊，但仍向各人分期支付原有薪金，且未有向當局通報。施利安尼稱若球員在知情下接受球會做法，將被意大利足總判罰停賽30天，並涵蓋已離隊球員，意味效力艾納沙的C朗、已轉投熱刺的古路施夫斯基及賓坦古亞、羅馬的阿根廷隊前鋒保羅戴巴拿等均受牽連。現時執教拉素的時任主帥沙利亦難獨善其身，祖雲達斯或被褫奪2019/20年球季的聯賽冠軍。

另外，AC米蘭昨晨意甲在後衛迪奧靴南迪斯缺陣下，作客以

0：4不敵拉素，賽後19戰得38分，僅以1分領先對手位列次席，各項賽事近5仗不勝。中堅湯姆利更傷出，料下周末才復出。主帥皮奧利賽後狠批麾下令人失望，「球員在正確的位置防守，卻未能充分合作向對手施壓，若繼續出現這些失誤，將對球員的心理構成重大壓力」。