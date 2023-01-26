佐高域腳傷無阻大勝 輕取羅比夫入4強 滿意臨場適應力

佐高域在今屆澳網表現穩定，對上兩圈均在不失一盤下晉級。位列4號種子的他昨晚面對5號種子、25歲俄羅斯籍球手羅比夫，首盤僅39分鐘便以6：1橫掃對手先拔頭籌。全場14次直接發球得分的佐高域，在第2盤未受太大考驗，並把握羅比夫10次無壓力失誤下，以6：2再下一城。戰至第3盤羅比夫力圖收復失地，雖不時把握機會網前得分，但首發得分率遠遠不及對手下以4：6敗陣出局。

湯美保羅贏美國非種子內訌戰

直落3盤大勝晉級的佐高域，在澳網累積26連勝下第10次晉級4強，亦是第44次取得大滿貫4強席位。賽前被指因腿部傷患而上陣成疑的他，回歸澳網賽場以表現證明實力。比賽期間有球迷疑出言嘲諷稱「送他回家」，令佐高域向裁判投訴要求對方閉嘴，但最終順利取勝，賽後更稱滿意自己的狀態，「事實上我一直因傷患接受治療，但對今天的發揮感到滿意，在後場擊球有穩定的表現，球場也有助我取勝。我享受在這裏比賽，對我別具意義」。佐高域又稱比賽時雖一度受風勢影響，但慶幸迅速適應變化制勝，「羅比夫的正手極具威脅，他是出色的對手，我要向他致敬」。

佐高域的4強對手，將是世界排名第35位的湯美保羅。這名25歲美籍新星昨面對同為非種子球手的同胞舒爾頓，以盤數3：1取勝過關，世界排名同時將躍升至第19位。湯美保羅亦是自名將洛迪克後，14年來首名美國球手晉級澳網4強。

波蘭女將蓮妮蒂首闖準決賽

女單方面，波蘭籍球手蓮妮蒂昨在8強延續神奇之旅，以直落兩盤6：3及7：5挫捷克籍星將彼絲高娃，首闖4強，今日將與白俄羅斯籍的5號種子莎芭倫卡爭入決賽。後者昨在8強同樣未受考驗，以

6：3及6：2輕取克羅地亞籍的維姬治過關。「黑馬」雷芭堅娜則在另一場鬥白俄羅斯籍名將艾莎倫嘉，力爭生涯第2次打入大滿貫決賽。