八村壘投湖人創先河 隊史首日籍球員 紫金軍團鋒線迎及時雨

湖人以後衛簡迪能恩，加上3個次輪選秀權，從巫師換來八村壘，「紫金軍團」總經理比連卡亦發聲明，歡迎這名24歲大前鋒加入球隊，「加強鋒線的高度和板凳深度，一直是己隊的目標，能夠獲得像八村壘是難得的機會，他的加入同時強化兩者，也要感謝能恩為湖人的貢獻，祝願他未來一切順利」。

八村壘於日本出生，母親為日本人，父親則為貝寧人，他在2019年的NBA選秀獲巫師以第9順位揀中。八村壘在今夏未獲巫師續約，他在今季上陣30場，場均上陣24.3分鐘，並貢獻13分及4.3個籃板。

湖人今季表現平平，38歲球星勒邦占士獨力難支，在「一眉」安東尼戴維斯飽受傷患困擾下，現以22勝25負排西岸第12位。八村壘的加入能紓緩球隊鋒線壓力，其三分球命中率達33.7%，具外投能力的前鋒也是湖人所需。八村壘上周提及被交易的可能時，早已暗示並不抗拒轉換環境，「我希望到一個需要我、喜歡我球風的地方」。

帝王挫灰熊 火箭止十三連敗

另外，薩克拉門托帝王昨於NBA常規賽首節憑夏里遜班尼斯射入5球三分，以及基根梅利、拉爾斯、達雲安米曹和馬歷蒙克在三分線外各有進帳，單節合力轟入12球3分平聯盟紀錄，領先孟菲斯灰熊47：33。

灰熊隨後力追，但帝王在決勝節打出一波33：10的攻勢，加上球星沙邦尼斯交出「大三元」14分、11助攻、10籃板，領軍以133：100大勝這支西岸二哥，令對方吞下三連敗。至於侯斯頓火箭則憑謝倫格連轟入生涯新高的42分，以119：114力克明尼蘇達木狼，結束十三連敗的頹勢。

艾錫久休復出領魔術奏捷

東岸方面，奧蘭多魔術有5人得分上雙，養傷兩年半的前鋒艾錫亦於此仗復出，爆冷在主場擊敗東岸一哥波士頓塞爾特人，終止對方九連勝。