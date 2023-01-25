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2023年1月25日星期三
卡尼膺熱刺隊史神射手 抱恙奠勝挫富咸 傳樂於續約
新敗曼聯擬前線增兵 覬覦奧森漢
巴利轉戰高球界 下月戰PGA業餘賽
陳肇鈞自由身投晉峰 大半年未落班 冀續入選港足戰亞洲盃
巴塞西盃8強迎皇蘇 久保建英倒戈
足壇快遞：麥巴比法盃入5球
國米敗走安玻里 史堅尼亞勢約滿離隊
電視精選
八村壘投湖人創先河 隊史首日籍球員 紫金軍團鋒線迎及時雨
卡查洛夫談納卡衝突撐亞美尼亞 阿塞拜疆網總函澳網投訴
體壇快訊：港羽雙楊配印尼賽過關
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【明報專訊】（請看附圖）
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