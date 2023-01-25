國米敗走安玻里 史堅尼亞勢約滿離隊

適逢農曆新年，國際米蘭昨仗穿上印有球員中文名字的球衣作賽，並由拿達路馬天尼斯及祖亞昆哥利亞正選攻堅，另一前鋒盧卡古則續退居後備。「藍黑軍團」初段未能打破僵局，至40分鐘更有史堅尼亞起腳過高，踢中敵鋒卡佩圖頭部領紅被逐。安玻里終憑小將巴丹斯在60分鐘遠射建功，作客以1：0凱旋。國際米蘭賽後19戰得37分位列第3，落後榜首的拿玻里13分；安玻里則壓過祖雲達斯升上第9位。克雷莫納同日有新帥巴拉甸尼首於聯賽督師，作客以1：1賽和博洛尼亞。

獲巴黎聖日耳門等追獵的史堅尼亞，昨仗被逐淪罪人，其經理人更證實6月約滿後將「沒有機會留隊」。然而，國米主帥施蒙尼恩沙基卻相信仍有轉機，說道：「他一如既往非常冷靜，操練時亦付出所有。續約此刻雖沒進展，但球會沒有暫停談判，其他即將約滿的球員也是。」

祖雲總裁稱為假帳案維權

另外，祖雲達斯行政總裁艾簡昨接受訪問，稱因造假帳罪成被扣15分不公，球會將「維護自身權益」。艾簡又稱意大利足球「危在旦夕」，會方將與各界建設「可持續及有遠見的將來」。