卡尼膺熱刺隊史神射手 抱恙奠勝挫富咸 傳樂於續約

熱刺之前10場聯賽除了淨勝水晶宮一仗，其餘比賽每場最少失兩球，昨仗上半場也多次靠門將洛里斯擋出富咸球員的攻門。翼鋒孫興慜早段一次犯規幾乎領紅牌，經VAR覆核後領黃續戰，他完半場前突破並傳予禁區頂的好拍檔卡尼，後者推橫起腳建功，效力熱刺11年半以來，415次上陣並攻入的第266球，追平已故的1960年代名將基里夫斯的入球紀錄。

卡尼下半場再有兩次攻門惜未能得手，但仍助熱刺作客小勝，終止之前對爭標分子阿仙奴及曼城的連敗走勢。英國傳媒指這名明夏約滿的29歲射手，對續約持開放態度，意味已在英超攻入199球的他，勢挑戰紐卡素傳奇射手舒利亞的260個聯賽入球紀錄。他表示自己仍專注在力爭前四之上，「我們開了會，承諾要做到我們最擅長的防守，不失球，我們有可以把握入球機會的球員」。他又指領隊干地近月接連有好友離世，經歷人生艱難階段，球員都會為他而戰。

召開危機會議望減少失球

勝仗亦令干地續約風波暫時擱下，他指卡尼賽前感冒而仍未退燒，希望能與對方一起贏得錦標，亦透露與球員開會的情况：「我沒有很惱怒，只是提供了一些數據，有些比上季遜色了。可能我也做得不夠好，但球員也是聰明的，嘗試去提供一些答案，而今（昨）日希望就是起點。」熱刺現時在完成21輪英超後排第5，落後紐卡素及曼聯3分，但多踢一場。富咸則再落後5分排第7。

愛華頓傳斟比爾沙接掌護級

另外，尾二的愛華頓昨落實解僱主帥林柏特，與助教艾殊利高爾等一併離去。會方感謝其過去一年艱難時刻的貢獻，但表示球隊需為護級而易帥。英媒指會方雖聯絡過現執教美職華盛頓聯隊的名宿朗尼，但新帥首選是列斯聯前帥比爾沙，易帥決定亦不會影響球隊借用維拉利爾翼鋒哥爾尼維特。至於上場擊敗「拖肥」的韋斯咸，有新兵丹尼艾格斯因傷休養數周。