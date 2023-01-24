C朗沙特聯地標食白果 踢足全場造就隊友奠勝 表現獲主帥肯定

C朗上周五代表利雅得明星隊友賽有美斯及基利安麥巴比等球星在陣的巴黎聖日耳門（PSG），首在沙特比賽，上陣61分鐘梅開二度。自本月加盟艾納沙以來，C朗昨終為這支沙特球會演「地標戰」，在主場默索爾公園球場面對艾伊蒂法克，看台上佈滿寫上「CR7」的黃色旗幟熱烈歡迎。C朗女友喬治娜洛迪古絲及大兒子「小C朗」都有入場。

首戰即任隊長 球迷「CR7」旗海歡迎

C朗身披7號球衣戴上隊長臂章入場，這名下月中將屆38歲的葡萄牙隊球星，踢足全場90分鐘但未有入球，數據統計有4次射門機會，只有一腳中門，一次主射罰球高出，另有兩次攻門被封阻，在下半場有次嘗試倒掛射門但未能踢中皮球。

不過，球隊在上半場奠勝一球C朗亦有功勞，他在31分鐘衝門接應傳中跳頂雖未能頂到皮球，但牽引到兩名敵衛，造就背後的隊友泰利斯卡無人看管下，入楔門前輕鬆頭槌破網。C朗還有兩次創造攻門機會及一次過人成功。艾納沙勝出後，14戰33分排榜首，比次席希拉爾多1分兼踢少一場。

C朗為艾納沙首戰即旗開得勝，他賽後在社交網發文，讚揚隊友表現及感謝球迷入場支持。雖然C朗「食白果」，不過主帥魯迪加西亞賽後肯定其表現，「C朗5次贏得金球獎，是世界頂級球員之一，日前在利雅得明星隊友賽PSG，大家都看到他的發揮。擁有這樣的球員會為球隊帶來極大幫助，例如他在前場吸引到對方後衛注意，今場入球就是來自這樣」。不過他重申，沙特職業聯賽競爭非常激烈，即使擁有C朗要贏波也非易事。