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2023年1月24日星期二
阿仙奴擒魔創半季最佳 尼基迪亞起孖兼絕殺 阿迪達：體能成分野
碧咸父子為愛隊「打牙骱」
林柏特料日內被炒 朗尼成愛華頓新帥大熱
傑志八奪高級組銀牌 東方力戰12碼憾負 葉鴻輝飲恨落淚
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兩主力缺陣 金塊負雷霆九連勝告終
體壇快訊：梁千雨青年世盃摘銅
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為丹尼爾護航失言 沙維認錯致歉
多蒙特險勝 抗癌賀拿後備入替演處子戰
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【明報專訊】（請看附圖）
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