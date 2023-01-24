體壇快訊：梁千雨青年世盃摘銅

張雄熙許一龍奪亞巡賽資格

4名香港球手上周起於泰國出戰職業高爾夫球（PGA）亞巡賽資格賽，當中張雄熙在前日最後一回合打出單日並列最佳的64，與業餘球手許一龍以前35名取得來季巡迴賽全卡，下月赴沙特阿拉伯參加揭幕戰。香港站暫定3月23至26日粉嶺高球會舉行。

中國隊印度賽爆集體不適

前日煞科的印度羽毛球公開賽爆出衛生問題，中國隊女雙球手陳清晨、混雙男將王懿律均出現腹瀉，需在決賽日退賽，日本隊在這兩項不戰而勝。女單的陳雨菲在8強亦以相同原因棄賽。丹麥世界一哥安賽龍則在男單決賽爆冷不敵泰國隊的維迪辛。

麥克艾倫格蘭披治賽封王

北愛爾蘭桌球名將麥克艾倫於世界格蘭披治賽封王，成為歷來第10名單季贏得最少3項排名賽的球手。艾倫昨一度領先英格蘭的特林普局數7：2，但最終僅以10：9險勝。他袋走10萬鎊（約96.7萬港元）獎金後，世界排名升上個人新高的第3。