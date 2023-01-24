阿仙奴擒魔創半季最佳 尼基迪亞起孖兼絕殺 阿迪達：體能成分野

阿仙奴首半季唯一敗仗，正是季初作客1：3不敵曼聯，加上後者近10場9勝1和，令昨仗被視為兵工廠對曼城以外，能否奪標的最大關鍵。他們於17分鐘再被敵鋒拉舒福特遠射破門，但很快即由尼基迪亞回敬頭槌扳平。兩軍下半場早段各有布卡約沙卡的遠射及利辛度馬天尼斯的頭槌入球。在曼聯缺少停賽的中場卡斯米路下，阿仙奴全場有63次在對方禁區內觸球，為今季英超單場最多，完場前再次左路組織攻勢，由馬田奧迪加特後上射門，尼基迪亞後腳改變方向奠勝。

阿迪達賽後暗示由於「紅魔」上周中有補賽，體力是勝負分野：「我們誘使對手踢開放足球，對住強隊如果能一直善用這點優勢，便有希望。」阿仙奴名宿基昂、曼聯名宿堅尼等均指兵工廠勢頭難擋，是役更印證他們足以面對其他強隊時不落下風。不過，阿迪達表明阿仙奴「水平仍未達到近6年贏5次冠軍的球隊（曼城）」。

新兵杜沙特後備上陣

阿仙奴今季表現超乎預期下，為爭奪標本錢而冬季積極增兵。他們本月雖未能羅致烏克蘭翼鋒梅迪歷，但由白禮頓來投的李安度杜沙特是役後備上陣，絕殺入球正由這名28歲比利時國腳引球策動攻勢。另一新兵積及基奧柯今仗則作壁上觀未及候命，會方亦有傳正斟介借用皇家馬德里中場卡馬雲加。

至於曼聯主帥坦夏格則認為3個失球都可避免，直言麾下在防守上有不少漏洞，「我不想點名怪責誰，但如果我們的目標是爭取錦標，在場上的態度及集中力均需要提升」。曼聯接下來將在後日凌晨的聯賽盃4強首回合作客諾定咸森林，並於周末足總盃第4圈迎戰英冠的雷丁。

夏蘭特戴帽 曼城大破狼隊

另一方面，曼城前晚憑前鋒艾寧夏蘭特復勇，14分鐘內連中三元，率隊主場以3：0輕取狼隊。夏蘭特今季第4次上演帽子戲法，已累積25個入球，超越近4季金靴獎得主單季入球數字。「藍月」周六凌晨將在足總盃先對阿仙奴，而兩軍首循環的補賽將在下月中舉行。