體壇快訊：理文簽塞拉利昂國腳

東方2‧5濠江戰賀歲盃

港超球會東方昨宣布，獲澳門體育局邀請，將於下月5日到澳門參加「2023年省港澳兔年賀歲盃」，在當日下午4時15分於氹仔奧林匹克運動場對廣東超聯球隊廣東蜀地紅，門票下周六起於比賽球場及望廈體育中心免費派發，每人最多可取4張。同日另一場為澳門球隊澳科鄒北記於下午2時對珠海2030。

杜黃配WTT賽摘銅

港隊混雙組合杜凱琹／黃鎮廷昨於世界乒乓球聯盟（WTT）挑戰賽多哈站4強，以局數0：3不敵中國隊代表蒯曼／林詩棟，在不設季軍賽下收穫銅牌。

占士明星賽續膺票王

洛杉磯湖人球星「大帝」勒邦占士，在NBA明星賽第3輪投票以逾650萬票續當票王。「字母哥」安迪度高安普則以約597萬，反超杜蘭特在東岸領先。常規賽方面，芝加哥公牛對底特律活塞一戰昨移師巴黎舉行，公牛最終以126：108勝出。