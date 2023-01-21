吉爾吉斯疊嶺層巒 遠渡香江享受氣候

吉爾吉斯主要人口為吉爾吉斯族（又稱柯爾克孜族），據指昔日為游牧民族，國家名有「草原游牧民之國」意思。這中亞國家先後成為前沙俄及前蘇聯一部分，於1991年後獨立，因此國內也有俄羅斯及烏茲別克族群，國家隊不乏國腳有俄籍血統。

光顧土耳其餐廳 聊解思鄉之情

高素及沙根都生於吉爾吉斯首都比什凱克，高素稱吉爾吉斯有兩種官方語言，為類似土耳其語的吉爾吉斯語及俄羅斯語，由於他自小在比什凱克的學校是學俄語，他跟朋友都主要以俄語溝通。飲食方面，高素稱吉爾吉斯人會多吃羊肉等肉類，他最愛吃名為Manty的土耳其餃子，以碎肉和洋蔥做餡蒸成。沙根最喜歡食物名為Beshbarmak，是燉羊肉或馬肉再配湯麵的中東菜。高素笑言在港找不到吉爾吉斯餐廳，因此他們不時會光顧土耳其餐廳解鄉愁。