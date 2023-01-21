吉國兵異鄉重逢 肝膽相照迎兔年 東方傑志明決戰銀牌 各自為戰求首冠

文：余瑋、圖：楊柏賢

每逢周五對高素巴耶夫（Tamirlan）與沙根巴耶夫（Bekzhan）都是重要一天，身為穆斯林的他們完成球會操練後，在下午會到尖沙嘴的清真寺禮拜，在場外不時聚首。作為近年港超僅有的兩名吉爾吉斯國腳，他們同年出生均為28歲，自童年認識一直並肩作戰，由同出身吉爾吉斯班霸多多伊、給同一青訓教練指導，再同期代表這中亞國家各級青年軍至大國腳，包括參與2019年亞洲盃決賽周及去年中協助於亞洲盃外圍賽出線。不過二人在球會生涯上，司職中堅的高素於20歲起外闖，到過立陶宛、塞爾維亞、俄羅斯、馬來西亞及印尼落班；可出任左閘及左翼的沙根效力多多伊長達12年，去年底才首次離國來港發展。

高素去年3月加盟東方，為球隊出戰亞協盃分組賽及跨區4強，一直是球隊正選。他透露去年初來港時經歷長時間隔離，適逢上季港超腰斬，令他來港後有多個月要跟家人分隔兩地，直至約一個月前，有太太與兩歲及僅3個月大的兩名女兒，聯同母親來港，得以一家五口團聚度過跨年，亦不忘感謝東方職球員助他適應香港生活。

高素：吉爾吉斯人重家庭觀念及友情

沙根為多多伊贏過5次聯賽冠軍後，於28歲首次外闖加盟港超班霸傑志，隻身一人來港面對適應生活及球隊位置上激烈競爭，除了有同鄉高素在港，還獲傑志陣中同說俄語的土庫曼國腳明加索夫關照，「人生首度離開吉爾吉斯，來港3個月當然會想念家人，但我喜歡這裏環境，對有很多摩天大樓的景色很感興趣。傑志一眾外援都有很高水平，我現在要做只有繼續努力訓練爭取位置」。

高素和沙根都承認，吉爾吉斯與香港在文化上有很大差異，惟感受到兩地市民同樣重視家庭觀念。高素提及吉爾吉斯人很重視親情和友情，一定會向朋友伸出援手，「我和Bekzhan從小已關係很好，他一人來港後，我們幾乎每天都會見面，一起出外或吃飯。我視他為家人，他也很關心我的嬰兒」。農曆新年到來，高素稱他們是穆斯林關係，不會特別慶祝這個中國傳統節日，「當然這段時間我們都會與家人和朋友聚會，吃一餐好好的午飯和晚飯，但我們要待完成齋戒，或到3月底的諾魯茲節才會特別慶祝，這代表冬天完結，迎接春天到來」。他補充每年除夕當晚，吉爾吉斯人都會留家與家人朋友聚會，準備大量食物同檯，等待倒數迎接新一年。

沙根因傷料難「內訌」 信隊友可奪標

銀牌決賽明午4時大球場舉行，將是高素為東方爭取的首項本地盃賽錦標，今屆東方在聯賽及菁英盃兩鬥傑志均敗，高素承認港超水平比吉爾吉斯聯賽高，外援具高質素，像要防守傑志老將射手丹恩奴域非易事，「不過一場分勝負的比賽，打入決賽自然有機會奪冠，我會好好準備，亦相信東方能勝出」。沙根則受到傷患關係，預計未能趕及上陣，不過他也對隊友充滿信心，可贏得今季首項冠軍。