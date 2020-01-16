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2023年1月21日星期六
車路士新兵歲晚登場 征紅軍爭勝止頹 梅迪歷誓證身價
阿仙奴斥2.6億簽杜沙特補強 下周一迎曼聯爭勝鞏榜首
C朗友賽鬥美斯吞敗 沙特地標起孖 膺全場最佳球員
梅利鏖戰至凌晨4時過關狠批賽程
伊拉克奪海灣盃 人踩人傳4死80傷
足壇快遞：皇馬反勝偕巴塞闖8強
SAT周六體育直播賽事
吉國兵異鄉重逢 肝膽相照迎兔年 東方傑志明決戰銀牌 各自為戰求首冠
吉爾吉斯疊嶺層巒 遠渡香江享受氣候
陳晉一外借西協甲隊年半 最快明晨地標
體壇快訊：理文簽塞拉利昂國腳
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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