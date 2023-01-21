梅利鏖戰至凌晨4時過關狠批賽程

麥維迪夫出局跌出世界前10

上屆女單亞軍歌蓮絲倒灶

梅利對哥基蘭基斯一仗在當地前晚10時20分才開賽，至昨晨4時5分完結，為職業賽歷來第三最遲完結的比賽。球賽歷時5小時45分，在澳網排第2最長。他賽後大吐苦水道：「我不知這賽程安排對球手、球迷、裁判和球僮有何好處，現在我們討論這問題，而非比賽有多精彩，實在是胡鬧。」35歲的梅利這次是第11次在先落後兩盤的情况下反勝，續改寫大滿貫紀錄，續指晚間作賽氣溫低，令網球回彈更弱，增加底線來回的板數。

澳網昨展開單打第3圈，男單3號種子特薛斯柏斯與日將西岡良仁均直落3盤勝出晉級，27歲的西岡取得職業生涯百勝，僅次師兄錦織圭及名宿松岡修造，亦是繼兩名前輩後，成為第3位日本球手打入大滿貫男單16強。受膝傷困擾的英籍11號種子洛尼苦戰5盤出局。兩屆亞軍、俄籍7號種子丹尼麥維迪夫則直落3盤不敵美籍29號種子史巴斯坦哥達，將3年半來首次跌出世界前10。

女單最大冷門則來自上屆亞軍歌蓮絲，這名美籍13號種子以2：6、7：5、2：6不敵哈薩克的雷芭堅娜。後者在16強將挑戰世界一姐施維雅達。