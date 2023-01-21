C朗友賽鬥美斯吞敗 沙特地標起孖 膺全場最佳球員

PSG遣三叉戟奪6790萬

「美C」自2008年歐聯首度同場競賽，已在歐洲球壇和國際賽對壘過36次，而由於37歲的C朗近月與英超曼聯解約，轉投沙特超球會艾納沙，外界普遍視今次為兩人最後對決。PSG是役未有欺場，開賽3分鐘即由尼馬助攻美斯先開紀錄，整體發揮亦明顯優於主隊，但接連有個人失誤。C朗被PSG門將基羅拿華斯手槌打中獲得12碼並主射中鵠，加上沙治奧拉莫斯一次解圍「撻Q」，助他完半場前頭槌中柱後可補射，兩度扳平比數。PSG上半場亦有後衛貝拿特阻擋單刀領紅及尼馬12碼宴客。

在61分鐘，C朗與PSG三叉戟：美斯、尼馬及基利安麥巴比均功成身退，獲得全場6.9萬名球迷鼓掌。PSG終贏5：4，袋走800萬歐元（6790萬港元）獎金返國。C朗料後日凌晨在沙特超首次上陣。

PSG或赴泰國鬥曼城拜仁

另法國《隊報》報道，PSG已接獲大量來自亞洲的夏季表演賽邀請，其中泰國計劃辦冠軍球會四角賽，英超曼城與德甲拜仁慕尼黑已同意參加賽事。泰國有意以同時舉辦法國超級盃來吸引PSG。