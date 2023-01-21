阿仙奴斥2.6億簽杜沙特補強 下周一迎曼聯爭勝鞏榜首

英超一哥阿仙奴於下周一凌晨，與落後8分但同處勇態的客軍宿敵曼聯合演大戰。「兵工廠」近12場聯賽10勝2和，惟續精益求精，昨斥資2700萬鎊（約2.6億港元），收購白禮頓的28歲比利時隊翼鋒李安度杜沙特，簽約至2027年。

阿仙奴上次在英超封王已在2004年，亦是其第3次奪取，但這些年已被曼城及車路士趕過，而且之前6季最終排名均前四不入，惟在領隊阿迪達執教逾3年以來，今季終脫胎換骨，18戰15勝2和1負外，未計今晚和明晚共8場比賽，入42球僅次於50球的次席球隊曼城，失14球也只不及紐卡素，然而需留意的是，令「兵工廠」全失3分的正是曼聯。

曼聯自前帥費格遜於2013年領軍英超掄元後，一直無緣冠軍，屢換領隊亦未能重拾昔日光輝，但在坦夏格去年4月走馬上任後軍紀嚴明，最終更與大牌球星基斯坦奴朗拿度解約，其後錄得各項賽事九連捷，至周中才被水晶宮逼和致連勝斷纜，其間拉舒福特8仗獨取8球兼兩度助攻，勢成阿仙奴心腹大患。

曼城反勝熱刺 哥帥斥麾下安於現狀

另外，曼城昨晨藉前鋒祖利安艾華利斯及艾寧夏蘭特先後建功，加上馬列斯梅開二度，在英超主場以4：2，反勝上半場有古路施夫斯基和艾馬遜分別腳踢頭頂得手的熱刺。「藍月」主帥哥迪奧拿賽後慨嘆球隊近年戰績讓球員感覺過分舒適，強調不能滿足於現狀，「我需要全隊、不止球員的反應，我們像『快樂小花』」。