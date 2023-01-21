車路士新兵歲晚登場 征紅軍爭勝止頹 梅迪歷誓證身價

利物浦vs.車路士 now611/621台 晚上20：30直播

車路士近年未能挑戰英超冠軍，主因之一是自夏薩特離隊後，沒有能穩定創造和把握入球機會的球員。22歲的梅迪歷雖然升上薩克達一隊不足年半，但在烏超23場已交出13次助攻及9個入球，今季歐聯則有3入球兩助攻，其中些路迪的入球，他入楔時的時速高達36.6公里，冠絕分組賽。這名新晉烏克蘭國腳雙腳均可盤扭傳射，在國內也被譽為「烏克蘭尼馬」。 歐陸傳媒指早在去夏，賓福特與德甲的利華古遜均曾為梅迪歷出價3000萬歐元，但薩克達拒絕放人。來到本月，車路士與英超榜首隊阿仙奴均出價7000萬歐元（5.92億港元）求購梅迪歷，薩克達方面表示車仔提出的獎金條款較實際，終在日前達成交易。

支出逾4億鎊 先使未來錢恐陷困局

車路士昨亦據報以3500萬歐元（2.96億港元）轉會費，收購燕豪芬的英格蘭小國腳馬度基，令「藍戰士」今季轉會支出超越4億鎊。惟會方傳出續為主帥樸達的舊部摩西斯卡些度及比蘇馬報價，令人關注他們有否違反財政公平競技條例。英媒指大部分車路士新兵均簽長約，如梅迪歷合約年期就達8年半，轉會費可帳面上攤銷，但亦意味會方用上球會未來豪賭，一旦失去歐聯席位將陷困局。他們與今仗對手利物浦同距第4的紐卡素10分，執教生涯第1000次領軍的紅軍領隊高普稱，兩隊都難以取得來季歐聯資格。主隊今仗將有前鋒達雲紐尼斯復出，而車仔則有10名傷兵及停賽的祖奧菲歷斯缺陣。

莫耶斯傳離韋斯咸返愛華頓救亡

英超本周另一看點，是榜尾七軍只差兩分，尾三韋斯咸與尾二愛華頓今晚更合演護級6分波。倒戈「拖肥」的莫耶斯盛傳再敗將烏紗不保，但亦可能即時回巢，取代林柏特救火。主隊賽前以1500萬鎊（1.45億港元）及一紙兩年半合約，簽入阿士東維拉射手丹尼艾格斯，因而傳出會拋售米查利安東尼奧。後者稱「鎚仔幫」今季銳意增加傳控但適得其反。

升班馬般尼茅夫與諾定咸森林互撼前，亦在鋒線增兵。前者收購法甲羅連安特翼鋒奧亞達拿，而森林借入紐卡素中鋒基斯活特，為客軍今季第25名新兵。李斯特城與榜尾的修咸頓均主場出擊。