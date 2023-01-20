港籃總辦三人籃球聯賽 首屆料6月開鑼 冀成體院精英項目

特首李家超在去年10月的《施政報告》提及希望推動「城市運動」，當中包括在2021年東京奧運新增的三人籃球項目。籃總主席陳瑞添表示，為響應相關政策，籃總亦會在今年增設3×3聯賽，緊接進行銀牌賽及常規聯賽。

獲康文署撥款籌辦 擬修頓室外場比賽

首屆3×3聯賽預計6月開鑼，甲一、甲二、乙組及女籃球隊亦會參與其中，而每個屬會最少派兩隊參賽，以循環賽形式決出冠軍，賽期大約為一個月，而比賽地點則屬意修頓室外場。陳瑞添表示，康文署將撥款資助籃總舉辦3×3聯賽，惟賽事牽涉港隊遴選，故目前只讓持香港身分證的球員參賽，「這牽涉到入選港隊機制，所以只讓香港居民參加。假如居港人士也有足夠球隊參賽，我們亦會從善如流，增設新組別。相關遴選結果不會影響杭州亞運，但如亞洲或東南亞有比賽，這聯賽前2或前3名便可獲資格，這才有代表性」。

陳瑞添和陳振飛異口同聲表示，將3×3變成香港體育學院的精英項目是籃總的目標，前者說：「畢竟打三人賽，講求速度和個人技術，不像五人賽那麼要求身高。你看世界冠軍隊，都不是很多身高7呎的球員，所以說我們都可以試一試。將3×3變成精英項目，是總會的目標，希望我們有突破。同時教練要有培訓，需要體能教練、技術教練等配套。」籃總去年曾於維園辦3×3大師賽，陳瑞添直言籃總會爭取舉辦更多國際賽，又盼仿效外國辦嘉年華模式的賽事。

國籃赴港戰世盃外 籃總新年後公布詳情

另外，中國男籃將於下月以荃灣體育館作為國際籃協（FIBA）世界盃亞洲區外圍賽的主場，在23及26日先後迎戰哈薩克及伊朗隊。陳振飛指籃總正密鑼緊鼓籌辦有關賽事，預計農曆新年後可宣布更多詳情。