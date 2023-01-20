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2023年1月20日星期五
曼聯遭逼宮 連勝斷纜 卡斯米路領黃無緣鬥廠 坦夏格信有力雙殺
國米打吡大勝蟬聯意超盃 連續3季不同賽事贈米蘭3蛋
德甲復賽 拜仁征萊比錫成爭標關鍵
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NBA三分首入球者福特病逝 享年74歲
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港籃總辦三人籃球聯賽 首屆料6月開鑼 冀成體院精英項目
鄧謝配印度羽賽無緣8強
體壇快訊：黃杜配多哈賽混雙穩奪獎牌
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【明報專訊】（請看附圖）
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