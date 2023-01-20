德甲復賽 拜仁征萊比錫成爭標關鍵

拜仁慕尼黑暫以15戰得34分居首，領先次席的弗賴堡4分，明晨復賽首擊作客以28分排第3的RB萊比錫，勢成爭標關鍵戰。拿高斯文稱：「贏波的話將有不錯的爭標形勢，但落敗則相反，因此這仗對爭取11連冠非常重要。」此外，他透露除了紐亞及後衛盧卡斯靴南迪斯因傷收咧外，亦有後衛馬沙拉奧染疫避戰，而近期傷癒的前鋒沙迪奧文尼雖已復操，但狀態不足下未能趕及候命。

6800萬簽瑞士國門森馬

敵鋒華拿爆曾有望來投

拜仁在紐亞早前因滑雪斷腳後，會方對後備的烏里治需長期擔正信心不大，已着手尋找新門將，並向慕遜加柏出價800萬歐元（約6800萬港元）斟介34歲的恩尼森馬，雙方已就合約達成共識，並於昨晚落實轉會。

主隊方面，今夏返成名地RB萊比錫的前鋒迪姆華拿，是役傷癒復出可掛帥。這名德國國腳賽前承認過去兩季在車路士並不如意，又透露曾有機會轉投拜仁，「最終選擇去英超挑戰自己，直至現在我都不感後悔」。