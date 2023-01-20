曼聯遭逼宮 連勝斷纜 卡斯米路領黃無緣鬥廠 坦夏格信有力雙殺

韋格賀斯處子戰僅攻門一次

在基斯坦奴朗拿度（C朗）離隊後，曼聯昨仗前各項賽事連贏9場，若此役再勝，便可繼2009年後再取得十連捷。「紅魔」此役有身高1.97米的荷蘭隊新兵前鋒韋格賀斯首次上陣，伙拍拉舒福特及安東尼馬菲奧斯攻堅。44分鐘，基斯甸艾歷臣左路底線回後妙傳予般奴費南迪斯射入先開紀錄。69分鐘，曼聯中場麥湯米尼入替只有一次攻門的韋格賀斯，該名蘇格蘭國腳於74分鐘在水晶宮禁區內，疑被敵衛基斯李察士絆跌，但球證視若無睹，及後視像裁判（VAR）介入亦沒獲判12碼。

補時1分鐘，水晶宮中場米高奧利斯勁射罰球中楣底彈入，加上卡斯米路完場前近門錯失入球良機，終令曼聯痛失兩分。卡斯米路在80分鐘又因侵犯倒戈的敵軍前鋒韋費特沙夏領黃牌，今季累積領取第5張，下場作客阿仙奴需停賽。坦夏格賽後暗示沒為派遣卡斯米路落場而後悔，「他對曼聯很重要，亦是球隊能置身於目前位置的其中一個原因」。坦夏格續指：「我們曾在首循環主場，在卡斯米路並非正選下，展示出能挫阿仙奴的實力。」

列斯聯英足盃重賽大捷

同日英超下游球隊列斯聯在英格蘭足總盃第3圈重賽，憑19歲中場基諾圖及前鋒班福特各梅開二度，助球隊主場以5：2淘汰英冠的卡迪夫城。此外，英超排尾三的韋斯咸「擊敗」周六聯賽對手尾二的愛華頓，斥資1500萬鎊（約1.45億港元）從阿士東維拉收購30歲前鋒丹尼艾格斯。阿仙奴則傳言與車路士「拗手瓜」，爭奪白禮頓的比利時隊28歲翼鋒杜沙特。另外，諾定咸森林因曼聯借將龍門甸恩軒達臣觸傷大腿休戰1個月，有意向巴黎聖日耳門的基羅拿華斯招手，惟後者亦傳或投艾納沙，與C朗再度合作。