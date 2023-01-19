髖關節傷礙發揮 衛冕身分拒棄戰 拿度澳網男單次圈止步

去年經歷腳傷和腹肌撕裂的拿度，今季復出表現未如理想，在澳網前7場曾吞6敗。雖然負傷上陣的他在澳網男單首圈擊退德拉柏，但次圈面對同為非種子球手的麥當奴時，則在後者擊出14記Ace球下，以直落三盤4：6、4：6、5：7告負。拿度賽後說：「這是艱難的一天，若我說自己的情緒沒受影響，那肯定是說謊。」

拿度在次盤落後3：5時，曾因髖關節傷勢要求醫療暫停，其妻子在看台上更一度眼眶泛淚。他坦承近日受傷患困擾，既不能正常跑動、也不能如常反手擊球，惟透露傷勢暫時未明，「我左邊髖關節有傷，但我不太清楚是肌肉、關節或軟骨出了問題，我需要進一步檢查」。

稱「艱難的一天」 妻觀戰眼泛淚光

麥當奴賽後表示，即使拿度有傷在身，仍然難以應付，「他是一名冠軍級球手，無論面對任何情况也不會投降」。至於加籍6號種子艾利亞施米在次圈先輸兩盤，激戰3小時02分後反勝斯洛伐克籍對手，丹尼麥維迪夫和特薛斯柏斯分別以直落三盤過關。

施維雅達過關 嘉奧芙挫拉度簡露

女單方面，波蘭籍世界一姐施維雅達在次圈以直落兩盤6：2、6：3淘汰哥倫比亞籍對手，近25場賽事得22勝，但她直言這場硬仗考驗體力，分數未能反映戰况，而她晉級第3圈將與從資格賽突圍的布莎交手。

美籍7號種子嘉奧芙以直落兩盤6：3、7：6（7：4）勇挫英籍球手拉度簡露，3號種子彭古拉和希臘籍6號種子莎嘉里亦於次圈分途奏捷。不過，捷克籍15號種子姬維杜娃，以及中國隊新星鄭欽文同於次圈止步。