東傑初一會師銀牌 將帥籲球迷入場 黃洋盼奪兔年首冠

高級組銀牌因應疫情取消及停辦了兩屆，今季決賽放在以往賀歲盃檔期的大年初一舉行。東方及傑志於2014至20年6屆瓜分5屆冠軍，分別贏3及2屆。

胡晉銘：生涯最重要本地賽

東方主教練盧比度與中場胡晉銘，跟傑志主教練朱志光及隊長黃洋，昨午出席賽前記者會。東方近况四連勝，但今季在聯賽及菁英盃兩度不敵傑志。胡晉銘曾隨香港飛馬及東方贏過多項盃賽冠軍，但他承認參與度不高，均只列後備或未有落場，這名25歲港腳視今次才是「人生首場決賽」、「目前生涯最重要的本地賽事」。

黃洋稱過去沒為港聯踢賀歲盃，今次是他首在年初一比賽，「希望可取得兔年第一個錦標」。「大哥」於2019年傑志奪冠一屆因傷缺陣決賽，39歲的他承認快到退休之齡，放眼當下上陣機會，「如果想下季繼續做職業球員，吸引到港隊教練注意，今季每場上陣都是證明自己的關鍵時刻」。兩軍將帥均呼籲球迷大年初一入場，晉銘認為是好時機感受本地足球氣氛，黃洋提及今季港超入座率差了一點，盼這場決賽能吸引更多球迷入場。