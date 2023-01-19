曼城夫添趁熱爭返勝軌 戴亞斯傷癒候命 干地批管理層龜縮阻備戰

曼城vs.熱刺 now611/621台 明晨04：00直播

曼城近期走勢放緩，上周分別在聯賽盃及英超不敵修咸頓和曼聯，接近3年來首嘗連敗，現在聯賽落後榜首阿仙奴8分。翼衛基爾獲加及祖奧簡斯路自世界盃後狀態低迷，迫使主帥哥迪奧拿試驗尼敦阿基及小將歷高尼維斯，但二人進攻參與度較低，未能在邊路拉散空位。不過，自世盃後一直缺陣的魯賓戴亞斯，與另一中堅史東斯傷癒復操，是役可為「藍月」候命，減少攻守轉換時，進退失據的風險。

艾華利斯傳獲續約 根度簡或約滿投巴塞

哥帥亦透露，前日缺操的迪布尼無大礙，是役續可支援夏蘭特。至於已3仗未入球的夏蘭特，近日登上時尚雜誌GQ封面，他在訪問中透露：「希望成為改變勝負的人，為曼城帶來獎盃，目標是贏得歐聯。」另一方面，曼城據報已準備好與阿根廷國腳前鋒祖利安艾華利斯商討續約。惟32歲中場根度簡有傳今夏約滿後，轉投西甲巴塞隆拿。

近5仗僅兩勝的熱刺，同受世界盃遺禍，前鋒孫興慜及門將洛里斯表現備受質疑。在中場賓坦古亞受傷下，球隊亦未能找到合適替補。主帥干地賽前表明自己需接受外界對球隊的批評，但認為足球總監柏拉迪斯等人都不應置身事外，「英倫球壇有種壞習慣，就是什麼都由教練去解釋。我未曾見到醫療團隊提供球隊傷員情况，或是總監去講解球會發展願景，只由教練去擔任發言人會引起誤解」。他又提到過去3個月先後有維埃里、米赫洛域及體能教練雲杜尼等3名摰友離世，令自己重新反思教練生涯，但否認與熱刺未續約有關，重申續為球會全力以赴。

熱刺報價杜沙特遭拒

涉襲蘭斯達爾球迷下月提堂

熱刺據報為白禮頓翼鋒李安度杜沙特報價1200萬鎊（約1.16億港元），但被拒絕。「海鷗」方面稱即使杜沙特與球會鬧翻，也要得到合適轉會費才放行。另外，日前在北倫敦打吡腳踢阿仙奴門將蘭斯達爾的35歲熱刺球迷，昨被起訴普通襲擊罪，下月中提堂。