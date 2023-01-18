AC米蘭誓贏打吡翻身 意超盃決戰國際米蘭 利亞奧勢留效穩軍心

AC米蘭vs.國際米蘭 有線601/661台 明晨03：00直播

米蘭雙雄明晨將是歷來第234次對碰，但此前只曾兩次在盃賽決賽交手，並悉數由AC米蘭勝出。然而，暫列意甲次席的「紅黑軍團」自月初作客險勝沙蘭力坦拿後3仗不勝，包括上周在意大利盃16強遭拖連奴淘汰，該仗因輪換退居後備的翼鋒拉菲爾利亞奧，周日聯賽鬥萊切復任正選即建功，與隊友基奧特暫以9球並列球隊神射手。

東拿利信留效 利亞奧否認冀加薪續約

自2019年由里爾加盟後，利亞奧迅速奠定正選席位，2021年更憑表現首度入選葡萄牙隊，去年終圓夢隨國家隊出戰世界盃決賽周，包括曼聯、車路士及皇家馬德里等均有意斟介。然而，AC米蘭中場辛度東拿利卻認為隊友不會離隊，「他永遠是球隊計劃的核心部分，拉菲爾從未想過轉會的事，他是米蘭球員並希望留下。」意大利傳媒早前則稱利亞奧的父親與AC米蘭商討續約時，要求年薪增至1000萬歐元（約8460萬港元），惟利亞奧隨即在社交網闢謠穩定軍心。

麾下迎體能考驗 皮奧利盼證上季封王實至名歸

AC米蘭明晨續有門將邁治蘭及射手伊巴謙莫域等因傷缺陣，主帥皮奧利承認世盃後球員狀態不足是另一考驗，「意甲只有拿玻里不受影響，每隔3天便有比賽，對球員來說是考驗。意超盃永遠是重要的，戰勝宿敵將帶來啟示，球員也能在心態上更積極，證明上季稱霸意甲是實至名歸」。

衛冕國米擬增兵 迪比顧問律師否認獲斟介

國際米蘭去年初在意超盃決賽加時挫祖雲達斯封王，該仗建功的前鋒拿達路馬天尼斯，上仗聯賽對維羅納一箭定江山反擊質疑，惟已36歲的搭檔迪斯高近仗現疲態，另一箭頭盧卡古雖已復操亦狀態成疑，以致管理層急於在冬季轉會窗增援。被指獲青睞的巴塞隆拿前鋒迪比，其顧問律師昨稱從未與國米談判。明晨料因傷缺陣的中場波索域則仍未續約，《米蘭體育報》稱這名克羅地亞國腳或轉戰西甲，與巴塞中場基斯爾互換東家。主帥施蒙尼恩沙基賽前稱不受傳聞困擾，「對手是上屆聯賽盟主，但時間會改變一切，我們在這裏的目標就是冠軍」。