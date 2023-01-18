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2023年1月18日星期三
紅魔孖寶劍指十連勝 拉舒福特大勇勢續約 卡斯米路鎮守防線
馬會贊助菁英盃3季 增U22球員個人獎項 10港超隊瓜分獎金 冠軍12萬
余在言日丙鹿兒島聯首操獲讚
佐高域相隔兩年戰澳網響頭炮 梅利激戰5盤挫貝列天尼復仇
塞爾特人滅蜂七連勝 塔圖五度單場轟半百寫隊史
東方ABL吞敗續居榜首
體壇快訊：黃鈞源煞科爭梯級賽席位
電視精選
AC米蘭誓贏打吡翻身 意超盃決戰國際米蘭 利亞奧勢留效穩軍心
漏判越位致卡迪斯失分 西甲VAR團隊無緣西盃執法
55歲三浦知良約滿離橫濱 勢相隔28年再旅歐戰葡甲
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【明報專訊】（請看附圖）
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