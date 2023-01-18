體壇快訊：黃鈞源煞科爭梯級賽席位

F1連續4年取消中國站

世界一級方程式（F1）昨落實新季23站賽程，原定4月16日舉行的中國站取消，連續4年未能辦賽。另外，德國車隊Herberth公布，香港車手區天駿將連續兩年代表該隊參加亞洲勒芒系列賽GT組，賽事將在下月11至19日於迪拜及阿布札比舉行4場分站，原型車組有前F1車手迪列斯達、澳門F3前冠軍查維斯等人參戰。

李卓耀印度賽一輪遊

世界羽聯巡迴賽昨轉抵新德里舉行印度公開賽，港隊星將李卓耀在男單首圈，以20：22、21：14及11：21不敵中華台北隊5號種子周天成，連續兩站一輪遊。前世界冠軍桃田賢斗則直落兩局不敵丹麥隊的真克。另一港將伍家朗今早鬥泰國隊8號種子維迪辛，混雙組合鄧俊文/謝影雪亦會出戰。

美C友賽VIP票逾2000萬

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）去年尾加盟沙特阿拉伯球會艾納沙，明晨將首次為新東家出賽，以隊長身分領當地聯隊友賽宿敵美斯領銜的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），球星尼馬及基利安麥巴比亦勢登場。慈善拍賣的貴賓門票在今晨截止競投，至截稿前由一名當地商人出價1000萬沙特里亞爾（約2080萬港元）領先。