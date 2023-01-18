紅魔孖寶劍指十連勝 拉舒福特大勇勢續約 卡斯米路鎮守防線

水晶宮vs.曼聯 now611/621台 明晨04：00直播

曼聯於爭議聲中在曼市打吡以2：1反勝曼城，取得今季第21場勝仗，超越上季全季的20勝，在世界盃後各項賽事7戰全勝，拉舒福特在這7仗入8球兼貢獻3次助攻，是世盃後狀態最火熱的英超射手，今季在各項賽事上陣26場入16球及有6次助攻。《曼徹斯特晚報》等英國傳媒報道，曼聯較早前已啟動拉舒福特自動續約一年條款至2024年6月後，雙方均有意談續約，預計紅魔為這名25歲英格蘭國腳開出5年長約，周薪由20萬鎊增至接近30萬鎊（約285.5萬港元）。曼聯現最高薪為門將迪基亞的37.5萬鎊，正跟會方談大幅減薪續約，故「福仔」一旦續約，將成紅魔最高薪球員之一，與華拉尼及卡斯米路等經驗球星看齊。

下周征阿仙奴成後顧之憂

曼聯九連勝不敗走勢，一眾守將亦功不可沒，當中卡斯米路表現最為突出，這名30歲巴西隊防中自加盟曼聯以來，在英超上陣15場勝出11場及8次零失球。紅魔名宿約基認為，除了般奴費南迪斯，卡斯米路是另一今季關鍵球員，「如果卡斯米路能保持健康，他與般奴將是曼聯今季能否成功的關鍵」。不過，曼聯緊接下周初將作客大戰榜首的阿仙奴，由於卡斯米路及另一名中場費特均有4面黃牌在身，今仗若領黃便要下場停賽，令這對巴西國腳或留有後顧。

韋格賀斯或地標 返英超冀證實力

軍情方面，上仗半場被換出的安東尼馬迪爾因傷上陣成疑，前場除依重拉舒福特，新加盟借將的30歲長人中鋒韋格賀斯或有望迎「地標戰」。這名荷蘭國腳將披紅魔27號球衣，他解釋2加7等於9號的前鋒號碼，對於上季後半季在般尼表現低迷，他稱自己渴望在英超重新展示實力，「作為前鋒，我會用入球幫助球隊」。本月3戰全敗的水晶宮，正選中堅佐基姆安達臣在周日作客車路士傷出，料會缺陣。

另外，諾定咸森林昨由巴甲彭美拉斯簽入21歲巴西籍中場丹尼路奧利華拉，簽約長達6年半，是這支升班馬今季第24名新兵。列斯聯明晨則在英格蘭足總盃第3圈重賽，主場再鬥卡迪夫城。兩隊上周打和2：2。