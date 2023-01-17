挫皇馬奪西超盃 上任後首冠讚麾下爭氣 沙維信巴塞重現輝煌

巴塞曾在本季西甲首循環「國家打吡」不敵皇馬，此戰對比4強互射12碼淘汰貝迪斯的陣容共有4個調動，當中隊長布斯基斯復任正選中場，上仗踢中堅的朗拿阿拿奧祖則移至右閘。巴塞此戰於33分鐘，由加維接應利雲度夫斯基傳送近射得手領先；這名18歲中場新星及後投桃報李，橫傳予「羅拔仔」撞射入網，半場拉開兩球優勢。他換邊後續為對手製造威脅，69分鐘再傳中予無人看管的柏迪建功，一手炮製全隊3入球。「銀河艦隊」末段雖多次施射考驗敵軍門將達史特根，惟只靠賓施馬補時破蛋，以兩球之差敗陣。

加維炮製3入球膺功臣

安察洛堤決賽不敗斷纜否認恥敗

沙維前年11月臨危受命，接替朗奴高文帶領正處於重建階段的巴塞，如今取得率隊逾14個月以來首冠，賽後大讚麾下踢出爭氣波，「他們遭受大量的批評，不少都不太公道；然而此戰大家都釋放了自己，這仗獲勝給予我們信心，希望獎盃陸續有來」。會長拿樸達亦表揚這名42歲教頭領軍有方，說道：「這班球員是非凡一代，由一名了不起的教練帶領着。他具備知識和個性，並打出巴塞應有的風格。」

至於衛冕夢碎的皇馬，主帥安察洛堤自2010年帶領車路士於英格蘭社區盾飲恨後，再次在一場過的決賽吞下敗仗。這名63歲意籍名帥賽後承認優勝劣敗，強調不應單為敗予宿敵而感到恥辱，「若稱這是恥敗，未免有點不尊重。巴塞確實發揮出色，而我們曾在聯賽擊敗對方。體育就是這樣，有時你會贏，有時是對方得勝」。

利古朗領紅 馬體會遭逼和排第4

此外，馬德里體育會昨於西甲有後衛利古朗尾段4分鐘內領兩黃一紅，作客被艾美利亞逼和1：1，暫以17戰28分排第4，落後次席少踢一場的榜首巴塞13分。